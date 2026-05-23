В Татарстане организуют летний отдых для 180 тысяч детей
Особое внимание должны уделить семьям участников и ветеранов СВО, а также семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что в этом году летний отдых организуют для 180 тысяч детей при годовом плане в 240 тысяч детей. Глава республики призвал уделить особое внимание семьям участников и ветеранов спецоперации, а также семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
Главные задач - обеспечить комплексную безопасность детей и антитеррористическую защищенность объектов отдыха. Важно и патриотическое воспитание молодежи.
Зампремьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что за зимний и весенний периоды уже отдохнули порядка 33 тысяч детей - это 14 процентов от годового плана. Предусмотрено более 53 тысяч путевок, которые в полном объеме обеспечиваются за счет бюджета республики.
Ранее сообщалось, что стоимость путевки в детские лагеря Татарстана начинается от 40 тысяч рублей. Спрос при этом растет — все места на первую смену оказались занятыми в начале апреля.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Форум проходит в столице Татарстана в восьмой раз.
Температуры достигнут +31 градуса.
Апелляционная инстанция не стала возражать против возвращения материалов в отношении предполагаемых сообщников криминального авторитета в прокуратуру для исправления процессуальных нарушений.
Пока неизвестны дата и место прощания.
Луселия Сантус посетила столицу республики во время экономического форума «Россия — Исламский мир».
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.