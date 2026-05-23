23 мая 20:47
В Татарстане организуют летний отдых для 180 тысяч детей

Особое внимание должны уделить семьям участников и ветеранов СВО, а также семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал, что в этом году летний отдых организуют для 180 тысяч детей при годовом плане в 240 тысяч детей. Глава республики призвал уделить особое внимание семьям участников и ветеранов спецоперации, а также семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.

Главные задач - обеспечить комплексную безопасность детей и антитеррористическую защищенность объектов отдыха. Важно и патриотическое воспитание молодежи.

Зампремьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева заявила, что за зимний и весенний периоды уже отдохнули порядка 33 тысяч детей - это 14 процентов от годового плана. Предусмотрено более 53 тысяч путевок, которые в полном объеме обеспечиваются за счет бюджета республики.

Ранее сообщалось, что стоимость путевки в детские лагеря Татарстана начинается от 40 тысяч рублей. Спрос при этом растет — все места на первую смену оказались занятыми в начале апреля.

