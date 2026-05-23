Вода может усугубить ситуацию.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Если пауэрбанк загорелся, то его ни в коем случае нельзя тушить водой - огонь вспыхнет еще сильнее. Вместо этого нужно взять какой-нибудь несгораемый предмет, рассказал заслуженный спасатель России Сергей Щетинин. Его слова приводят «Аргументы и Факты».

Стоит взять металлическое ведро или таз, перекрыть устройству доступ к кислороду. Можно вынести его на лестничную клетку или бетон, кафель.

Ранее сообщалось, что на пожаре из-за электроморозильника в Татарстане погиб мужчина. Загорелись бревенчатый одноэтажный жилой дом и одноэтажный нежилой дом.

