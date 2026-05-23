23 мая 17:39
Комары в России могут переносить опасные инфекции

Необходимо соблюдать меры профилактики.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России комары могут оказаться переносчиками лихорадки Западного Нила. Защититься от насекомых поможет закрытая одежда и аэрозоли, рассказали в Роспотребнадзоре, пишет РИА Новости.

Россиянам также посоветовали следить за отсутствием стоячей воды на дачах, балконах и лоджиях. Не стоит оставлять емкости с застоявшейся водой, нужно избегать заболоченной местности.

Среди симптомов лихорадки Западного Нила - высокая температура, головная боль, боль в мышцах, высыпания на коже. При появлении этих «звоночков» стоит обратиться к врачу.

Ранее сообщалось, что комары кусают с разной частотой в зависимости от множества факторов: химии тела, физиологии и образа жизни. Например, запах алкоголя, особенно пива, сильно притягивает насекомых.

