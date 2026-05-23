Какой день в 2026 году станет самым длинным
Продолжительность светового дня составит 17 часов 33 минуты.
Самым длинным днем 2026 года будет 21 июня - это день летнего солнцестояния. Одновременно в эту дату будет и самая короткая ночь, рассказали в Московском планетарии, пишет РИА Новости.
Продолжительность светлого времени суток достигнет 17 часов 33 минуты. Затем световые дни начнут потихоньку убывать. Продолжительность дня и ночи сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября. Самое короткое светлое время суток ожидается 21 декабря - в день зимнего солнцестояния.
Ранее сообщалось, что 6 июля в 21 час по московскому времени Земля будет находиться в максимально далекой от Солнца точке. Это происходит, потому что планета двигается не по кругу, а по эллипсу.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Форум проходит в столице Татарстана в восьмой раз.
Температуры достигнут +31 градуса.
Апелляционная инстанция не стала возражать против возвращения материалов в отношении предполагаемых сообщников криминального авторитета в прокуратуру для исправления процессуальных нарушений.
Пока неизвестны дата и место прощания.
Луселия Сантус посетила столицу республики во время экономического форума «Россия — Исламский мир».
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.