23 мая 17:10
«Вечерняя Казань»

Какой день в 2026 году станет самым длинным

Продолжительность светового дня составит 17 часов 33 минуты.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Самым длинным днем 2026 года будет 21 июня - это день летнего солнцестояния. Одновременно в эту дату будет и самая короткая ночь, рассказали в Московском планетарии, пишет РИА Новости.

Продолжительность светлого времени суток достигнет 17 часов 33 минуты. Затем световые дни начнут потихоньку убывать. Продолжительность дня и ночи сравняется в день осеннего равноденствия 23 сентября. Самое короткое светлое время суток ожидается 21 декабря - в день зимнего солнцестояния.

Ранее сообщалось, что 6 июля в 21 час по московскому времени Земля будет находиться в максимально далекой от Солнца точке. Это происходит, потому что планета двигается не по кругу, а по эллипсу.

