Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

За 2025 год доля незаконного оборота табачной продукции в Приволжском федеральном округе возросла на 0,9 процента по сравнению с предыдущим годом. В Татарстане показатель находится на уровне 7,3 процента, сообщили на семинаре Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК).

В Нижегородской области доля составила 5,9 процента, в Кировской - 3,6 процента, Марий Эл - 4,3 процента, Чувашии - 1,7 процента, Мордовии - 10 процентов, Пермском крае - 8,6 процента, Башкирии - 12,3 процента, Пензенской области - 17,8 процента. Самый большой показатель в Саратовской области - 21,2 процента.

Потери федерального бюджета от нелегального оборота табака за прошлый год составили 89,96 миллиарда рублей по России.

Ранее сообщалось, что Росстандарт утвердил новый ГОСТ на табак для сигарет. Стандарт поможет точнее определять вид продукции при проверках.

