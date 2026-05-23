23 мая 16:21
Из-за Дня России некоторые получат пенсии досрочно

Дополнительные заявления или документы не нужны.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Некоторые россияне получат пенсию в июне раньше положенного. Причина тому - празднование Дня России и последующие выходные с 12 по 14 число. Об этом сообщила эксперт РАНХиГС Татьяна Подольская, ее слова приводит РИА Новости.

Пенсия придет до 11 июня. Такое правило действует всегда, если дата выплат выпадает на праздник или выходной. При этом не нужно дополнительно писать заявление или приносить документы. Перечисление происходит автоматически.

Ранее сообщалось, что накопительные пенсии вырастут на 17,3 процента с августа. Коэффициент определен в соответствии с результатами инвестирования накоплений.

