Изменения вносят в постановление о предоставлении мер социальной поддержки.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Льготы утвердили для женщин из Татарстана со званием «Мать-героиня». С постановлением Кабмина республики можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

Изменения произошли в постановлении о предоставлении мер соцподдержки льготным категориям россиян, в том числе Героям России, Героям Труда России и другим. В список добавили и матерей-героинь. Теперь им доступны санаторные путевки, компенсация расходов на коммунальные услуги, пользование жильем и домашним телефоном, льготы на проезд в транспорте. Финансирование - средства федерального бюджета через Соцфонд.

Ранее сообщалось, что на льготное жилье в Татарстане направят 141,5 миллиона рублей. Поддержка реализуется согласно закону «О бюджете Республики Татарстан на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

