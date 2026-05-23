23 мая 13:44
Володин: «Мигранты в России обязаны знать язык, законы и уважать традиции»

Госдума уже приняла в первом чтении два законопроекта об ужесточении правил.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Вестям» сделал жёсткое заявление по миграционной политике. По его словам, все, кто приезжает в Россию на заработки, должны быть законопослушными, знать русский язык и уважать местные традиции. Любые правонарушения будут вести к наказанию и депортации.

Володин напомнил, что Госдума уже приняла в первом чтении два законопроекта в этой сфере. Первый расширяет список оснований для высылки мигрантов за административные нарушения, включая несоблюдение правил общественного поведения. Второй касается получения вида на жительство и гражданства — если у заявителя есть судимость, ему смогут отказать.

По мнению Володина, такие меры необходимы, чтобы установить чёткие правила пребывания в стране.

«Когда мы гостеприимно открыли все двери, к нам приехали разные, многих пришлось отправить обратно, потому что ехали с недобрыми намерениями, не соблюдали законы, и это создавало большие проблемы», — подчеркнул он.

Ранее мы писали, что более 8 тысяч мигрантов депортировали из России по новым законам. Также сократилось количество выданных РВП и ВНЖ.

