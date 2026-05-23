Общество
23 мая 12:42
«Вечерняя Казань»

Минниханов поздравил жителей Татарстана с русским народным праздником Каравон

Раис республики подчеркнул, что праздник отражает единство и преемственность поколений.

Автор фото: tatarstan.ru

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю русского народного праздника Каравон, который традиционно проходит в Лаишевском районе. Он назвал его живым воплощением души русского народа, его культурного наследия и традиций.

Минниханов отметил, что масштабный праздничный хоровод отражает связь поколений, нерушимость духовных ценностей и важность единства. На Лаишевскую землю уже много лет съезжаются со всей России любители живого общения и русского фольклора, самобытные коллективы и мастера народных ремёсел. Особенно радует, что с каждым годом в Каравоне участвует всё больше детей и молодёжи — по словам раиса, именно они лучше всех чувствуют искренность и доброту этого праздника.

Он также напомнил, что мировоззрение русского народа созвучно идеям Года народного единства в России и Года воинской и трудовой доблести в Татарстане. Единение всех, кто живёт на российской земле, мир и согласие между народами — это залог процветания Отечества.

В завершение Минниханов пожелал участникам и гостям праздника прекрасного настроения, здоровья, счастья и благополучия.

Ранее сообщалось, что фонд «Нэфис» передал миллион рублей и 500 подарков к празднику Каравон. В прошлом году Каравон посетили более 17 тысяч человек.

