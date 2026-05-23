Подключить все банки сразу невозможно из-за ограничений технологии.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России заявила, что банки и страховые компании будут подключать к белым спискам Минцифры постепенно. Сейчас, по её словам, технология не позволяет включить туда все кредитные организации сразу, поэтому процесс будет поэтапным.

Набиуллина подчеркнула, что эта поэтапность должна быть справедливой. Включение в белые списки даёт банкам возможность работать бесперебойно, и, по мнению главы ЦБ, неприемлемо, что сейчас в них есть не все организации, имеющие лицензию.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил продолжить обеспечивать села интернетом. В малых населенных пунктах, куда пришел дешевый доступ в Сеть, отток населения замедляется.

