В белые списки будут поэтапно включать банки и страховщиков, заявила Набиуллина
Подключить все банки сразу невозможно из-за ограничений технологии.
Глава Банка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России заявила, что банки и страховые компании будут подключать к белым спискам Минцифры постепенно. Сейчас, по её словам, технология не позволяет включить туда все кредитные организации сразу, поэтому процесс будет поэтапным.
Набиуллина подчеркнула, что эта поэтапность должна быть справедливой. Включение в белые списки даёт банкам возможность работать бесперебойно, и, по мнению главы ЦБ, неприемлемо, что сейчас в них есть не все организации, имеющие лицензию.
