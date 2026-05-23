Общество
23 мая 14:13
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В белые списки будут поэтапно включать банки и страховщиков, заявила Набиуллина

Подключить все банки сразу невозможно из-за ограничений технологии.

В белые списки будут поэтапно включать банки и страховщиков, заявила Набиуллина

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина на съезде Ассоциации банков России заявила, что банки и страховые компании будут подключать к белым спискам Минцифры постепенно. Сейчас, по её словам, технология не позволяет включить туда все кредитные организации сразу, поэтому процесс будет поэтапным.

Набиуллина подчеркнула, что эта поэтапность должна быть справедливой. Включение в белые списки даёт банкам возможность работать бесперебойно, и, по мнению главы ЦБ, неприемлемо, что сейчас в них есть не все организации, имеющие лицензию.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин поручил продолжить обеспечивать села интернетом. В малых населенных пунктах, куда пришел дешевый доступ в Сеть, отток населения замедляется.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»
Начвин и Минниханов осмотрели выставку казанского CryptoForum-2026

Форум проходит в столице Татарстана в восьмой раз.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Метеорологи обещают татарстанцам дожди и грозы, но жара останется

Температуры достигнут +31 градуса.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана оставил в силе приговор по делу «положенца» Бургомистра

Апелляционная инстанция не стала возражать против возвращения материалов в отношении предполагаемых сообщников криминального авторитета в прокуратуру для исправления процессуальных нарушений.

скриншот видео
Известный адвокат Александр Коган скончался в Казани

Пока неизвестны дата и место прощания.

скриншот видео
Сыгравшая «рабыню Изауру» актриса планирует снимать фильм в Казани

Луселия Сантус посетила столицу республики во время экономического форума «Россия — Исламский мир».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.