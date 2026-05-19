19 мая 11:24
Накопительные пенсии вырастут на 17,3% с августа

Коэффициент определен в соответствии с результатами инвестирования накоплений.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С августа у пенсионеров в России в ходе перерасчета накопительных пенсий они увеличатся на 17,3%. Об этом сообщили в Соцфонде, передает «Интерфакс».

Коэффициент увеличения был определен в соответствии с результатами инвестирования пенсионных накоплений, в прошлом году он более чем в три раза превысил уровень инфляции (5,6%).

Пенсии в результате вырастут у примерно 136 тысяч россиян, а также у участников программы софинансирования пенсионных накоплений, которым деньги приходят срочной пенсионной выплатой. Помимо этого, срочную пенсионную выплату получают те россияне, кто направил маткапитал на пенсионные накопления или формировал их добровольно вне программы софинансирования.

Ранее сообщалось, что повышенную пенсию по старости получают свыше 130 тысяч жителей Татарстана. Фиксированная выплата после 80 лет автоматически увеличивается ровно в два раза.

