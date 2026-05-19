Потенциал рынка для новых ERP-решений оценивается более чем в 20 млрд рублей.

Автор фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

Сбер разрабатывает собственную ERP-платформу нового поколения с AI-native архитектурой и планирует предложить её рынку в 2027 году. Российский рынок ERP-систем, по оценкам Сбера, может вырасти со 100 миллиардов рублей по итогам 2025 года и до 120 миллиардов рублей к 2030 году. Потенциал рынка для новых ERP-решений от Сбера оценивается более чем в 20 миллиардов рублей. Об этом в ходе конференции ЦИПР-2026 рассказал зампредседателя правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов.

По словам спикера, Сбер сознательно отказался от идеи создавать SAP 2.0 и выбрал путь разработки нового класса ERP-систем. Смысл проекта — не в замене одной учётной системы другой, а в создании основы автономного предприятия. В ней приложения сами анализируют контекст, строят процессы, запускают действия.

«Мы создаём не второй SAP, а ERP нового поколения. Исторически ERP-системы строились как монолиты с жёстко заданными процессами и длинным циклом изменений. Но сегодня бизнесу нужны гибкость, масштабируемость и AI, встроенный в основу системы, а не существующий как дополнительная функция. SberERP создаётся на базе собственной технологической платформы Platform V, микросервисной архитектуры и собственной суверенной LLM ГигаЧат, защищающей от влияния внешних рисков. Сбер уже использует свою ERP-платформу во многих внутренних процессах — управление финансами, закупки, склад, логистика, недвижимость, HR, отчётность», — сказал Скворцов.

В основе новой ERP-платформы Сбера — GenAI-конструктор процессов. Он позволяет бизнес-пользователям самостоятельно собирать и адаптировать процессы без навыков программирования. В перспективе система сможет автоматически предлагать и выстраивать процессы на основе накопленного опыта. Отдельный фокус на гиперавтоматизации бизнес-операций и процесса разработки ПО. В платформе развивается среда AI-агентов — цифровых сотрудников, которые берут на себя рутину. В результате создаётся эффективный механизм для быстрого и экономичного формирования бизнес-компетенций. Итоговая цель — самоуправляемый бизнес, где система берёт на себя операционное исполнение.

Ещё один ключевой элемент SberERP — self-learning архитектура. Данные с гибкими аналитиками, размеченные в логике AI-слоя, позволяют системе самообучаться и повышать эффективность автономного бэк-офиса.

Предложить решение внешнему рынку Сбер планирует в 2027 году.