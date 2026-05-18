В Татарстане насчитали свыше 130 тысяч пенсионеров старше 80 лет, которые получают повышенную пенсию по старости. Об этом сообщили в региональном Соцфонде.

После того как получателю страховой пенсии по старости исполняется 80 лет, фиксированная выплата автоматически возрастает ровно в два раза. В 2026 году размер фиксированной выплаты без повышения составляет 9584 рубля, а после достижения 80 лет — 19 169 рублей. Она начинает начисляться со дня рождения, а поступает на счет на следующий месяц после юбилея.

Под исключение попадают пенсионеры с инвалидностью первой группы, которым фиксированная выплата уже была повышена раньше, при оформлении пенсии по инвалидности. Удвоение не касается пенсионеров, получающих социальную пенсию или пенсию по потере кормильца.

Ранее сообщалось, что порядка 80 тысяч жителей республики получают социальную пенсию в размере 15 757 рублей. При этом средний уровень выплат пожилым в регионе — 26 553 рубля, заявила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова. Это те люди, кто в девяностые годы стоял на рынке, не был соответствующим образом оформлен, работал за заработную плату в конверте, объяснила глава ведомства.

