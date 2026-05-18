Экономика
18 мая 13:06
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Повышенную пенсию по старости получают свыше 130 тысяч жителей Татарстана

Фиксированная выплата после 80 лет автоматически увеличивается ровно в два раза.

Повышенную пенсию по старости получают свыше 130 тысяч жителей Татарстана

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане насчитали свыше 130 тысяч пенсионеров старше 80 лет, которые получают повышенную пенсию по старости. Об этом сообщили в региональном Соцфонде.

После того как получателю страховой пенсии по старости исполняется 80 лет, фиксированная выплата автоматически возрастает ровно в два раза. В 2026 году размер фиксированной выплаты без повышения составляет 9584 рубля, а после достижения 80 лет — 19 169 рублей. Она начинает начисляться со дня рождения, а поступает на счет на следующий месяц после юбилея.

Под исключение попадают пенсионеры с инвалидностью первой группы, которым фиксированная выплата уже была повышена раньше, при оформлении пенсии по инвалидности. Удвоение не касается пенсионеров, получающих социальную пенсию или пенсию по потере кормильца.

Ранее сообщалось, что порядка 80 тысяч жителей республики получают социальную пенсию в размере 15 757 рублей. При этом средний уровень выплат пожилым в регионе — 26 553 рубля, заявила министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана Эльмира Зарипова. Это те люди, кто в девяностые годы стоял на рынке, не был соответствующим образом оформлен, работал за заработную плату в конверте, объяснила глава ведомства.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
В Казани людей обманули на семь миллионов рублей в магазине напольных покрытий

Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.

Евгений Биятов / РИА Новости
Четверо мигрантов обвиняются в изнасиловании девушки в Татарстане

Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Госкомитет РТ по биоресурсам
В реках 11 районов Татарстана установлено почти 8 км еловых гирлянд

Активно идет нерест карася и леща.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Инженер Татнефти выступил в защиту экс-начотдела МЧС Татарстана Сунгатуллина

Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.