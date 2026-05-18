18 мая 12:44
Министр Решетников объяснил позитивную роль роста безработицы

Изменение показателя могло бы помочь структурной перестройке.

Автор фото: duma.gov.ru

«Некоторый рост» безработицы может помочь «структурной перестройке» экономики, считает глава Минэкономики Максим Решетников. Его цитирует РБК.

Министр заметил, что из-за дефицита кадров компании стараются привлекать работников за счет более высоких зарплат, при этом резервы для повышения зарплат в экономике еще есть.

Отрасли-лидеры по росту зарплат постоянно меняются, подчеркнул глава ведомства. К примеру, в январе — феврале максимальный рост зарплат был зафиксирован в сфере туризма и общепита, однако Решетников уточнил, что там «изначально был не очень высокий базовый уровень». Ранее лидерами были обрабатывающая промышленность и IT.

«В текущих условиях некоторый рост безработицы даже может помочь и структурной перестройке, и перетоку рабочей силы на более производительные рабочие места», - заявил министр, напомнив, что, несмотря на замедление роста экономики, в стране сохраняется очень низкая безработица.

Ранее сообщалось, что в Татарстане по итогам 2025 года безработица находилась на уровне 1,7 процента. Республика оказалась на 33-м месте в рейтинге. По сравнению с предыдущим годом уровень упал на 0,1 процента. Жители ищут работу в среднем 4,6 месяца.

