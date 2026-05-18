Министр Решетников объяснил позитивную роль роста безработицы
Изменение показателя могло бы помочь структурной перестройке.
«Некоторый рост» безработицы может помочь «структурной перестройке» экономики, считает глава Минэкономики Максим Решетников. Его цитирует РБК.
Министр заметил, что из-за дефицита кадров компании стараются привлекать работников за счет более высоких зарплат, при этом резервы для повышения зарплат в экономике еще есть.
Отрасли-лидеры по росту зарплат постоянно меняются, подчеркнул глава ведомства. К примеру, в январе — феврале максимальный рост зарплат был зафиксирован в сфере туризма и общепита, однако Решетников уточнил, что там «изначально был не очень высокий базовый уровень». Ранее лидерами были обрабатывающая промышленность и IT.
«В текущих условиях некоторый рост безработицы даже может помочь и структурной перестройке, и перетоку рабочей силы на более производительные рабочие места», - заявил министр, напомнив, что, несмотря на замедление роста экономики, в стране сохраняется очень низкая безработица.
Ранее сообщалось, что в Татарстане по итогам 2025 года безработица находилась на уровне 1,7 процента. Республика оказалась на 33-м месте в рейтинге. По сравнению с предыдущим годом уровень упал на 0,1 процента. Жители ищут работу в среднем 4,6 месяца.
