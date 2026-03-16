Показатели находятся на уровне 1,7 процента.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане по итогам 2025 года безработица находилась на уровне 1,7 процента. Республика оказалась на 33-м месте в рейтинге. По сравнению с предыдущим годом, уровень упал на 0,1 процента. Жители ищут работу в среднем 4,6 месяца, выяснило РИА Новости.

Лидером рейтинга по самой низкой безработице стала Москва. Показатели находятся на уровне 0,8 процента. За ней идут Новгородская (0,8 процента) и Калужская (0,9 процента) области. В топ-5 вошли Ямало-Ненецкий автономный округ и Ханты-Мансийский автономный округ (по 1 проценту).

Высокая безработица в Ингушетии — 25,5 процента, Дагестане — 11,2 процента, и Карачаево-Черкесской Республике — 7,1 процента.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в России остается около рекорда. В стране зафиксировано почти 75 миллионов человек в активной занятости за последние пять-шесть лет.

