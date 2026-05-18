Министерства промышленности и торговли ДНР и Татарстана решили сотрудничать
Соглашение было подписано на KazanForum.
На KazanForum соглашение о сотрудничестве подписали министерства промышленности и торговли ДНР и Татарстана. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.
Пушилин заметил, что для ДНР важно системно продвигаться по всем аспектам возможного сотрудничества. Также стенд республики высоко оценили глава Татарстана Рустам Минниханов, подчеркнул Пушилин.
ДНР, по его словам, продолжит наращивать возможности для сотрудничества с Татарстаном.
Ранее сообщалось, что на KazanForum съехались представители 103 стран. Это рекордный международный охват за всю историю мероприятия. А главной целью события является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества.
