Экономика
18 мая 14:49
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Министерства промышленности и торговли ДНР и Татарстана решили сотрудничать

Соглашение было подписано на KazanForum.

Министерства промышленности и торговли ДНР и Татарстана решили сотрудничать

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

На KazanForum соглашение о сотрудничестве подписали министерства промышленности и торговли ДНР и Татарстана. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин, передает ТАСС.

Пушилин заметил, что для ДНР важно системно продвигаться по всем аспектам возможного сотрудничества. Также стенд республики высоко оценили глава Татарстана Рустам Минниханов, подчеркнул Пушилин.

ДНР, по его словам, продолжит наращивать возможности для сотрудничества с Татарстаном.

Ранее сообщалось, что на KazanForum съехались представители 103 стран. Это рекордный международный охват за всю историю мероприятия. А главной целью события является укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
В Казани людей обманули на семь миллионов рублей в магазине напольных покрытий

Клиенты внесли предоплату за ламинат и плитку, но товар так и не получили, магазин закрылся.

Евгений Биятов / РИА Новости
Четверо мигрантов обвиняются в изнасиловании девушки в Татарстане

Полицейские задержали граждан Туркменистана по подозрению в групповом надругательстве над своей соседкой.

соцсети
В СК раскрыли подробности смерти двух татарстанцев в фонтане

Несчастный случай произошел в кафе «Сако» в Болгаре.

Госкомитет РТ по биоресурсам
В реках 11 районов Татарстана установлено почти 8 км еловых гирлянд

Активно идет нерест карася и леща.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Инженер Татнефти выступил в защиту экс-начотдела МЧС Татарстана Сунгатуллина

Свидетель опровергнул в суде доводы следствия о получении сотрудником чрезвычайного ведомства взяток за регистрацию технических заключений.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.