Хуснуллин предупредил об исчерпании запаса прочности у застройщиков
Рынок живет за счет денег дольщиков, напомнил вице-премьер.
Ожидаемые изменения в правилах выдачи семейной ипотеки снизят объемы ипотечного кредитования, что приведет к рискам для отрасли, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, на сегодня запас прочности, который был у строителей и девелоперов с 2024 года, уже выбран, передает РИА Новости.
«Дальше нас уже нельзя давить, дальше это уже риски для отрасли», - подчеркнул Хуснуллин.
Вице-премьер заметил, что рынок живет за счет денег дольщиков, поэтому необходимо создавать условия, чтобы все квартиры были достроены.
При остановке строительства, по его словам, перестают работать смежные отрасли, например металлурги и производители стройматериалов, в результате снижаются доходы в региональные бюджеты. Хуснуллин напомнил, что именно из бюджета региона финансируются социальная и коммунальная сферы, другие различные программы.
Ранее сообщалось, что Татарстан занял 14-е место в рейтинге регионов России по вводу жилья. В прошлом году в республике построили 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Это на 1,8 процента больше, чем годом ранее. В пересчете на одного жителя получилось 0,875 квадратного метра. Доля Татарстана в общем объеме жилья по стране составила 3,3 процента.
