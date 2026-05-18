Рынок живет за счет денег дольщиков, напомнил вице-премьер.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Ожидаемые изменения в правилах выдачи семейной ипотеки снизят объемы ипотечного кредитования, что приведет к рискам для отрасли, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, на сегодня запас прочности, который был у строителей и девелоперов с 2024 года, уже выбран, передает РИА Новости.

«Дальше нас уже нельзя давить, дальше это уже риски для отрасли», - подчеркнул Хуснуллин.

Вице-премьер заметил, что рынок живет за счет денег дольщиков, поэтому необходимо создавать условия, чтобы все квартиры были достроены.

При остановке строительства, по его словам, перестают работать смежные отрасли, например металлурги и производители стройматериалов, в результате снижаются доходы в региональные бюджеты. Хуснуллин напомнил, что именно из бюджета региона финансируются социальная и коммунальная сферы, другие различные программы.

Ранее сообщалось, что Татарстан занял 14-е место в рейтинге регионов России по вводу жилья. В прошлом году в республике построили 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Это на 1,8 процента больше, чем годом ранее. В пересчете на одного жителя получилось 0,875 квадратного метра. Доля Татарстана в общем объеме жилья по стране составила 3,3 процента.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.