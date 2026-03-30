Татарстан вошел в топ-15 регионов по строительству жилья
На одного жителя пришлось 0,875 квадратного метра.
Татарстан занял 14-е место в рейтинге регионов России по вводу жилья. Подсчеты опубликовали РИА Новости на основе данных за 2025 год.
В прошлом году в республике построили 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Это на 1,8 процента больше, чем годом ранее. В пересчете на одного жителя получилось 0,875 квадратного метра. Доля Татарстана в общем объеме жилья по стране составила 3,3 процента.
Лидером рейтинга стала Ленинградская область — там на одного человека пришлось больше двух квадратных метров. На втором месте Тюменская область, на третьем — Алтай.
Самый низкий показатель у Магаданской области: там на каждого жителя построили всего 0,118 квадратного метра, а общий объем ввода составил 16 тысяч «квадратов».
Ранее мы писали, что «вторичка» в Казани перестает дешеветь. Продавцы все неохотнее понижают цены на фоне изменений по ключевой ставке.
Также казанцы признают, что ипотеку надо было брать в молодости. При этом зумеры считают кредит на жилье «кабалой» и концом свободы.
Для ИЖС в Татарстане 2025 год стал рекордным: его доля приблизилась к 70%. Но не все так однозначно: после введения эскроу его покинули до 40% игроков. Оставшиеся в раздумье: спрос сильно уронили дорогие кредиты.