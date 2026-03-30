На одного жителя пришлось 0,875 квадратного метра.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Татарстан занял 14-е место в рейтинге регионов России по вводу жилья. Подсчеты опубликовали РИА Новости на основе данных за 2025 год.

В прошлом году в республике построили 3,5 миллиона квадратных метров жилья. Это на 1,8 процента больше, чем годом ранее. В пересчете на одного жителя получилось 0,875 квадратного метра. Доля Татарстана в общем объеме жилья по стране составила 3,3 процента.

Лидером рейтинга стала Ленинградская область — там на одного человека пришлось больше двух квадратных метров. На втором месте Тюменская область, на третьем — Алтай.

Самый низкий показатель у Магаданской области: там на каждого жителя построили всего 0,118 квадратного метра, а общий объем ввода составил 16 тысяч «квадратов».

