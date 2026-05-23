Из-за отказа от обновления данных банк может заблокировать приложение
Запрашивая обновление данных, кредитные организаторы борются с серым бизнесом.
Россиянам, которые отказываются обновлять данные в банке или у сотового оператора, могут заблокировать приложение и приостановить предоставление услуг. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев (КПРФ). Его слова приводит РИА Новости.
Когда кредитные организации или сотовый оператор запрашивает обновление данных, они борются с серым бизнесом, коррупцией, финансированием экстремизма и терроризма. Банки обязаны пресекать подозрительные операции.
Кроме того, обновление данных перекрывает возможности мошенникам. Проще всего обновлять данные через «Госуслуги», советует эксперт. Если же банк просит «лишнюю» информацию, например, СНИЛС или ИНН, то можно просто снять «галочки» перед согласием на обновление данных.
Ранее Центробанк поручил банкам ужесточить контроль за внесением крупных сумм наличных. Дополнительные меры не коснутся людей, у которых есть документально подтвержденная информация о финансовом положении.
О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.