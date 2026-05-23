Общество
23 мая 18:18
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Из-за отказа от обновления данных банк может заблокировать приложение

Запрашивая обновление данных, кредитные организаторы борются с серым бизнесом.

Из-за отказа от обновления данных банк может заблокировать приложение

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Россиянам, которые отказываются обновлять данные в банке или у сотового оператора, могут заблокировать приложение и приостановить предоставление услуг. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по контролю Георгий Камнев (КПРФ). Его слова приводит РИА Новости.

Когда кредитные организации или сотовый оператор запрашивает обновление данных, они борются с серым бизнесом, коррупцией, финансированием экстремизма и терроризма. Банки обязаны пресекать подозрительные операции.

Кроме того, обновление данных перекрывает возможности мошенникам. Проще всего обновлять данные через «Госуслуги», советует эксперт. Если же банк просит «лишнюю» информацию, например, СНИЛС или ИНН, то можно просто снять «галочки» перед согласием на обновление данных.

Ранее Центробанк поручил банкам ужесточить контроль за внесением крупных сумм наличных. Дополнительные меры не коснутся людей, у которых есть документально подтвержденная информация о финансовом положении.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Дилия Мингазова / ИД «Вечерняя Казань»
Начвин и Минниханов осмотрели выставку казанского CryptoForum-2026

Форум проходит в столице Татарстана в восьмой раз.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Метеорологи обещают татарстанцам дожди и грозы, но жара останется

Температуры достигнут +31 градуса.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Верховный суд Татарстана оставил в силе приговор по делу «положенца» Бургомистра

Апелляционная инстанция не стала возражать против возвращения материалов в отношении предполагаемых сообщников криминального авторитета в прокуратуру для исправления процессуальных нарушений.

скриншот видео
Известный адвокат Александр Коган скончался в Казани

Пока неизвестны дата и место прощания.

скриншот видео
Сыгравшая «рабыню Изауру» актриса планирует снимать фильм в Казани

Луселия Сантус посетила столицу республики во время экономического форума «Россия — Исламский мир».

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше

О проблемах онкологической службы говорить не принято. Однако всё видно по показателям: число онкопациентов растёт, диспансер работает на износ, а объем финансирования не успевает за темпами роста заболеваемости.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Илья Кузьминых: «Настроения инвесторов будет определять геополитика»
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Фермеров Татарстана «душит» контроль государства и низкая рентабельность
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Казань тянет вверх и цены на квартиры, и лимит по семейной ипотеке
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.