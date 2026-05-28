ЖК «Васильевский остров» от ТОЧНО стал финалистом премии Urban Awards 2026
Уникальный город-курорт в 30 минутах от центра Казани претендует на звание лучшего регионального жилого комплекса в Приволжском федеральном округе.
Urban Awards — ежегодная премия, которая отмечает проекты, соответствующие самым строгим критериям качества, безопасности, архитектуры и уровня жизни. В 2026 году экспертное жюри рассмотрело более 300 заявок от девелоперов из 45 регионов России — от Калининграда до Владивостока.
ЖК «Васильевский остров» от ГК ТОЧНО претендует на победу в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс комфорт-класса ПФО». Масштабный проект на 10 тысяч жителей девелопер № 1 по надежности в России возводит в Зеленодольском районе в партнерстве с банком ДОМ.РФ*. Это один из крупнейших проектов в Республике Татарстан и ключевой драйвер развития программы «Большой Зеленодольск», которая войдет в Казанскую агломерацию.
На территории 88 га создадут полноценный городской центр с жилыми кварталами, образовательной, спортивной и коммерческой инфраструктурой – комплексный подход позволил проекту выйти в финал престижной отраслевой премии. Здесь построят 64 жилых дома высотой от 6 до 14 этажей.
Также в «Васильевском острове» появятся школа, два детских сада, детско-взрослая поликлиника, фитнес-клуб и термальный комплекс. Главной особенностью станет собственное озеро — первое в истории компании — площадью 8,8 тысячи квадратных метров с круглогодичной инфраструктурой.
Особое внимание ГК ТОЧНО уделяет созданию качественной экосистемы: объем озеленения в ЖК «Васильевский остров» в 1,5 раза превышает установленные нормативы – составляет 30 га. Уникальная концепция «зеленых рукавов» позволила грамотно зонировать пространство, что обеспечит жителям исключительный уровень тишины и приватности.
Проект возводится опережающими темпами — 18 литеров комплекса готовы на 50% всего спустя год после запуска. Запланировано, что первые резиденты получат ключи от квартир в следующем году. Завершить строительство всего комплекса планируют в 2032 году.
Итоги Urban Awards будут объявлены на церемонии награждения, которая пройдет 17 июня 2026 года в рамках форума недвижимости «Движение».
Реклама. ООО Специализированный застройщик 1. Бренд ТОЧНО. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
*ПАО ДОМ.РФ
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Возбуждено дело о покушении на убийство.
Сотрудников просили уйти «по собственному».
Размеры штрафы составят до 2 тысяч рублей.
Дети находятся в удовлетворительном состоянии.
Температуры достигнут +31 градуса.
В I квартале 2026 года крупные предприятия Татарстана снизили налоговые отчисления, в то время как сектор МСП оказался более устойчивым, продемонстрировав рост. Однако произошло это благодаря налоговой реформе, а не увеличению прибыли.