Мера поддержки охватила семьи разного социального статуса.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Более 98 тысяч родителей в Татарстане получили компенсацию за детские сады. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на министерство труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

Размер выплат зависит от количества детей в семье: 20% от платы — за первого ребёнка, 50% — за второго, 70% — за третьего и последующих.

Инициатива направлена на снижение нагрузки на семейный бюджет.

Особое внимание уделено социально уязвимым категориям. С начала года компенсацию за присмотр и уход за детьми оформили 10,7 тысячи семей с доходом до 20 тысяч рублей в месяц. Дополнительно поддержку получили многодетные, студенческие семьи и жители сельской местности.

Сельским женщинам также оказана помощь при рождении детей. 666 матерям выплачено единовременное пособие. При рождении первого ребенка мама младше 25 лет может получить 100 тысяч рублей — при рождении первого ребёнка, и 200 тысяч — при рождении третьего или последующего ребёнка, если возраст не превышает 29 лет.

Также в рамках социальной поддержки 1,9 тысячи детей до трёх лет получили по 10 тысяч рублей на приобретение лекарств. 732 новорождённым передали комплекты детских принадлежностей.

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