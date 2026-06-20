Экология
20 июня 14:07
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«Вечерняя Казань»

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Российские учёные выпустят «Чёрную книгу» опасных для хозяйства растений

В список войдут больше полутысячи видов, угрожающих лесам, полям и сельскому хозяйству.

Российские учёные выпустят «Чёрную книгу» опасных для хозяйства растений

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России в 2026 году завершат работу над «Чёрной книгой» инвазивных видов растений. Об этом РИА Новости рассказал директор ВНИИ «Экология» Александр Закондырин. По его словам, в издании соберут более полутысячи видов, которые представляют прямую угрозу для сельского и лесного хозяйства страны.

Книгу готовят совместно с ботаническим садом Российской академии наук. В неё войдут чужеродные растения, которые агрессивно вытесняют местные виды и наносят экономический ущерб. Ранее в России уже выходила «Чёрная книга флоры Средней России», где описаны самые опасные пришельцы для средней полосы. На сегодня в этом регионе насчитывается 52 таких вида, а всего в мире — более 300. Список постоянно пополняется, и новое издание станет самым полным.

Закондырин также напомнил, что обновлённые Красные книги по животным и растениям были изданы в 2021 и 2024 годах.

Ранее мы писали, что для сбора некоторых грибов с 2027 года придется просить разрешение. Оформить документы можно через портал «Госуслуги».

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