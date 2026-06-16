Экология
16 июня 13:28
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

В России тарифы на мусор начнут считать по килограммам, а не кубометрам

Новые правила введут по всей стране уже со следующего года.

В России тарифы на мусор начнут считать по килограммам, а не кубометрам

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 сентября текущего года в России вступит в силу постановление об обновлении расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Если раньше стоимость обработки, хранения, утилизации и других процедур исходила из объема мусора, теперь определяющим фактором станет масса. Соответствующее постановление подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО).

Организации, которые не смогут правильно взвесить свой мусор, будут платить так называемые «финансовые риски». Затраты на вывоз и утилизацию исключат из выручки с понижающим коэффициентом 0,5.

Более того, тарифы можно будет установить без заявки от предприятия — регулятор может использовать уже имеющиеся сведения в базах данных и по результатам проверок, а также сравнивать с похожими организациями. Тарифы также затронет цифровизация — при расчете будут использовать Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов и данные с ГЛОНАСС.

Первые регионы в России уже ввели данные новшества — об этом мы писали ранее. Среди них оказались Москва, Чувашия, Псковская и другие области. Повсеместно новые тарифы должны ввести до июля 2027 года.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
ИД «Вечерняя Казань»
Часть АЗС Казани закрылась, а часть – ввела ограничения на продажу бензина

Где-то исчезло дизельное топливо.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Какую пенсию получают в среднем судьи в России

Итоговая сумма зависит от уровня судебной инстанции.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Неработающие россиянки с детьми могут получить несколько пособий и маткапитал

Государство поддерживает матерей с маленькими детьми.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Почти вся Казань «встанет» из-за саммита Россия — АСЕАН

Ограничения движения введут на неделю.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Гроза, град и ветер под 20 метров в секунду обрушатся на Татарстан

При этом воздух прогреется до +27 градусов.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов

Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Малый бизнес Татарстана спасает экономику
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Онкопомощь в Татарстане на грани: число пациентов растёт, ресурсов – всё меньше
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Низкое качество ИЖС в Казани удерживает цены на дома ниже, чем на квартиры
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.