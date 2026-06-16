Новые правила введут по всей стране уже со следующего года.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 сентября текущего года в России вступит в силу постановление об обновлении расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Если раньше стоимость обработки, хранения, утилизации и других процедур исходила из объема мусора, теперь определяющим фактором станет масса. Соответствующее постановление подписано председателем правительства Михаилом Мишустиным. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО).

Организации, которые не смогут правильно взвесить свой мусор, будут платить так называемые «финансовые риски». Затраты на вывоз и утилизацию исключат из выручки с понижающим коэффициентом 0,5.

Более того, тарифы можно будет установить без заявки от предприятия — регулятор может использовать уже имеющиеся сведения в базах данных и по результатам проверок, а также сравнивать с похожими организациями. Тарифы также затронет цифровизация — при расчете будут использовать Федеральную государственную информационную систему учета твердых коммунальных отходов и данные с ГЛОНАСС.

Первые регионы в России уже ввели данные новшества — об этом мы писали ранее. Среди них оказались Москва, Чувашия, Псковская и другие области. Повсеместно новые тарифы должны ввести до июля 2027 года.

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