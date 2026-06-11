Экология
11 июня 13:33
Автор материала:
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Алина Камалютдинова

Журналист

Татарстан хочет каждое лето до 2036 года выпускать по 20 птенцов сокола-балобана

Уже в этом году орнитологи надеются увидеть сформировавшуюся первую пару в естественной среде обитания.

Татарстан хочет каждое лето до 2036 года выпускать по 20 птенцов сокола-балобана

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане стартовал четвертый этап возрождения сокола-балобана. Сегодня их окольцевали и посадили в хек в Камско-Устьинском районе. Примерно через месяц птицы вылетят на волю.

Всего этим летом выпустят 20 соколов-балобанов. Десять из них также на днях посадили в хек на Саралинском участке Волжско-Камского государственного природного биосферного заповедника.

Одному из птенцов уже надели GPS-трекер. В планах оснастить трекерами всех птиц. Таким образом ученые смогут следить за их передвижением. Они надеются, что половина из 44 выпущенных за четыре года птиц вернется в Татарстан.

В планах до 2036 года каждое лето выпускать по 20 птенцов.

Орнитологи надеются увидеть в этом году уже сформировавшуюся первую пару в естественной среде обитания.

Ранее говорилось, что соколы-балобаны в Татарстане стали многодетной парой. Птенцы появились в Казанском зооботаническом саду.

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