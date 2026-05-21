21 мая 18:14
Соколы-балобаны в Татарстане стали многодетной парой

Птенцы появились в Казанском зооботаническом саду.

Автор фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Краснокнижные соколы-балобаны, которых доставили в Татарстан в рамках проекта реинтродукции, стали многодетной парой. Птенцы появились в Казанском зооботаническом саду, сообщили в пресс-службе Минэкологии республики. Три птенца уже подросли, еще восемь пока в инкубаторе.

В конце марта орнитологи обнаружили в гнёздах первые яйца. Так как зоопарк находится в центре города, было решено изъять кладку для искусственной инкубации, чтобы избежать потери потомства из-за стресса.

В начале мая птенцы начали проклевываться, вес одного составил всего 33 грамма. 15 мая, когда масса каждого птенца достигла почти 300 граммов, их вернули в родное гнездо. Вскоре их отправят на новое место жительства — в том числе и в заповедные территории, где они будут постепенно адаптироваться к условиям дикой природы.

Ранее сообщалось, что в республике первый раз за полвека появились птенцы сокола-балобана в рамках проекта по возрождению его волжско-камской популяции, реализация которого продолжается с 2023 года.

Читайте статью о том, как соколов-балобанов возвращают в Татарстан, почему ученые решили возвращать популяцию и какие у них успехи.

