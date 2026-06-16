Этот показатель учитывается при расчете количества контейнеров, мусоровозов, а также коммунального счета за утилизацию.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Пермский край, Чувашская Республика, Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Курганская, Смоленская, Омская и Псковская области ввели новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). До июля следующего года обновленные значения должны будут использоваться уже по всей России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО).

Этот показатель напрямую влияет на обращение с отходами: он учитывается при расчете количества контейнеров, мусоровозов, а также коммунального счета за утилизацию. Согласно ему устанавливаются мощности сортировки и обработки. Поэтому использовать устаревшие данные в данном вопросе категорически нельзя.

Рассчитываются нормативы накопления ТКО двумя способами по выбору субъектов: физические измерения или сравнительный анализ на базе формулы с установленным РЭО поправочным коэффициентом.

Ранее и в Казани обсудили вопросы организации системы по обращению с ТКО. Например, в этом году должно быть закуплено 63 тысячи контейнеров. Продолжается и обновление парка спецтехники.

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