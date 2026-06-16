Регионы России начали принимать новые нормы накопления твердого мусора
Этот показатель учитывается при расчете количества контейнеров, мусоровозов, а также коммунального счета за утилизацию.
Пермский край, Чувашская Республика, Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, Курганская, Смоленская, Омская и Псковская области ввели новые нормативы накопления твердых коммунальных отходов (ТКО). До июля следующего года обновленные значения должны будут использоваться уже по всей России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российского экологического оператора (РЭО).
Этот показатель напрямую влияет на обращение с отходами: он учитывается при расчете количества контейнеров, мусоровозов, а также коммунального счета за утилизацию. Согласно ему устанавливаются мощности сортировки и обработки. Поэтому использовать устаревшие данные в данном вопросе категорически нельзя.
Рассчитываются нормативы накопления ТКО двумя способами по выбору субъектов: физические измерения или сравнительный анализ на базе формулы с установленным РЭО поправочным коэффициентом.
Ранее и в Казани обсудили вопросы организации системы по обращению с ТКО. Например, в этом году должно быть закуплено 63 тысячи контейнеров. Продолжается и обновление парка спецтехники.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
Где-то исчезло дизельное топливо.
Итоговая сумма зависит от уровня судебной инстанции.
Государство поддерживает матерей с маленькими детьми.
Ограничения движения введут на неделю.
При этом воздух прогреется до +27 градусов.
Оформить микрозайм «до зарплаты» станет сложнее — из-за новых правил МФО обязаны проверять каждого клиента. Рынок охлаждается, но эксперты предупреждают: есть риск, что заемщики, получившие отказ, начнут обращаться к нелегальным кредиторам.