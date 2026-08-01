Рекультивация иловых полей очистных сооружений Казани почти завершена
Работы выполнены на 95 процентов.
Во время прямой линии с министром экологии Татарстана Азатом Зиганшиным, которая прошла в студии интернет-газеты «Реальное время», глава ведомства рассказал о ходе реализации в республике национального проекта «Экологическое благополучие» и других природоохранных мероприятий.
По словам Азата Зиганшина, пилотный проект по рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений Казани выполнен на 95% и подходит к завершению. Рекультивация позволит вернуть в оборот свыше 140 гектаров восстановленных земель на берегу Волги и улучшить условия проживания миллиона казанцев.
Министр также рассказал о планах по расчистке рек. До 2030 года в республике будет расчищено свыше 38 километров русел водных объектов. Специалисты уже работают на реках Мелекеска и Челна в Набережных Челнах. Работы на реке Ноксе в Казани пройдут в 2028–2030 годы.
В планах - расчистка ещё 50 малых рек, сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.
- При этом мы не оставляем без внимания обращения граждан по проблеме снижения уровня воды в водоёмах, их зарастания и заболачивания. Академией наук Республики Татарстан в рамках государственного задания проводятся научно-исследовательские работы по изучению причин деградации водных объектов. На 2026 год объектами исследования определены озера Ковалевское, Архиерейское и Травкино в Лаишевском районе, а также озеро Лебяжье в Набережных Челнах. До 1 декабря Академия наук проведёт оценку состояния этих водоёмов, выявит причины их деградации и подготовит рекомендации по восстановлению, - прокомментировал глава ведомства.
Ранее сообщалось, что официальными границами обозначат еще восемь водоемов Татарстана. Общая протяжённость водоохранных зон в республике превышает 16 тысяч километров.
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