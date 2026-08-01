Экология
1 августа 01:02
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Рекультивация иловых полей очистных сооружений Казани почти завершена

Работы выполнены на 95 процентов.

Рекультивация иловых полей очистных сооружений Казани почти завершена

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Во время прямой линии с министром экологии Татарстана Азатом Зиганшиным, которая прошла в студии интернет-газеты «Реальное время»,  глава ведомства рассказал о ходе реализации в республике национального проекта «Экологическое благополучие» и других природоохранных мероприятий.

По словам Азата Зиганшина, пилотный проект по рекультивации иловых полей биологических очистных сооружений Казани выполнен на 95% и подходит к завершению. Рекультивация позволит вернуть в оборот свыше 140 гектаров восстановленных земель на берегу Волги и улучшить условия проживания миллиона казанцев.  

Министр также рассказал о планах по расчистке рек. До 2030 года в республике будет расчищено свыше 38 километров русел водных объектов. Специалисты уже работают на реках Мелекеска и Челна в Набережных Челнах. Работы на реке Ноксе в Казани пройдут в 2028–2030 годы.  

В планах - расчистка ещё 50 малых рек, сообщает пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов Татарстана. 

- При этом мы не оставляем без внимания обращения граждан по проблеме снижения уровня воды в водоёмах, их зарастания и заболачивания. Академией наук Республики Татарстан в рамках государственного задания проводятся научно-исследовательские работы по изучению причин деградации водных объектов. На 2026 год объектами исследования определены озера Ковалевское, Архиерейское и Травкино в Лаишевском районе, а также озеро Лебяжье в Набережных Челнах. До 1 декабря Академия наук проведёт оценку состояния этих водоёмов, выявит причины их деградации и подготовит рекомендации по восстановлению, - прокомментировал глава ведомства.

Ранее сообщалось, что официальными границами обозначат еще восемь водоемов Татарстана. Общая протяжённость водоохранных зон в республике превышает 16 тысяч километров.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
соцсети
Казанская модель завоевала титул за лучшее лицо на мировом конкурсе в Бейруте

Карина Абдуллина обошла соперниц из 60 стран и взяла Miss Best Face 2026.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Фирмы Татарстана призвали заранее заняться вакцинацией сотрудников от гриппа

Всего в регионе планируют привить два миллиона жителей.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Российские вузы полностью перейдут на новую систему до 2030 года

Пилотный проект уже запустили 17 университетов по всей стране.

Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Ливень накрыл Казань и привёл к аквапланированию на дорогах

За сутки в ДТП один человек погиб и четверо ранены.

соцсети
Глава семьи Усольцевых четырежды менял паспорт перед исчезновением в тайге

Сергей и Ирина Усольцевы вместе с 5-летней дочерью Ариной пропали под Красноярском 25 сентября 2025 года.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Топ застройщиков Казани: честный рейтинг

Рынок недвижимости столицы Татарстана переживает тектонический сдвиг. В регион зашли мощные федеральные игроки — «Самолет», «ФСК Регион» и «ГК ТОЧНО». Изменит ли битва девелоперов качество жилья в столице?

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.