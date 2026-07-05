Общество
5 июля 14:50
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«Вечерняя Казань»

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В России упростили продажу квартир коррупционеров

Соответствующий закон, который позволит пустить с молотка около трех тысяч готовых объектов и оперативно пополнить федеральный бюджет, уже подписал президент.

В России упростили продажу квартир коррупционеров

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Президент России Владимир Путин подписал закон, который существенно меняет правила продажи жилья, изъятого у коррупционеров по решению суда. Нововведение призвано ускорить реализацию государственного имущества и принести миллиардные доходы в федеральный бюджет. Об этом сообщил ТАСС.

Ранее в российском законодательстве действовал жесткий имущественный ценз. Изъятую недвижимость разрешалось выставлять на аукционы только в том случае, если ее рыночная стоимость минимум в два раза превышала средние показатели по региону.

Из-за этого барьера государство фактически не могло продать около 92 процентов конфискованных квартир — они просто не подпадали под нужные критерии. Новый закон полностью убирает эти ограничения.

«На сегодняшний день к реализации готовы около 3 тысяч жилых помещений, изъятых у коррупционеров по суду. Закон позволит существенно пополнить бюджет страны», — прокомментировал соавтор документа, зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Константин Басюк.

Помимо упрощения самих торгов, закон расширяет понятие жилых помещений в соответствии с Жилищным кодексом. Кроме того, российское правительство получило право вводить дополнительные требования к оценщикам госимущества и организаторам аукционов. По словам главы думского комитета по вопросам собственности Сергея Гаврилова, это должно повысить прозрачность сделок и исключить занижение стоимости объектов.

Отдельный блок поправок был внесен по инициативе Русской православной церкви. Он касается объектов религиозного назначения, которые в прошлые годы были приватизированы с нарушениями закона и так и не вернулись профильным организациям. Теперь для оспаривания таких сделок полностью отменен срок давности — суды смогут признавать незаконную приватизацию недействительной спустя любое количество лет.

Ранее мы писали, что министр труда России допустил переход российских компаний на четырехдневную рабочую неделю. Работодатели и сотрудники могут сами решать, сколько дней в неделю работать, выбирая между четырех- и шестидневным графиком.

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