Для доноров вводят новые правила с 2027 года
Документы можно будет сдавать в электронном виде.
Новые правила для доноров с 1 января 2027 года введет министерство здравоохранения РФ, говорится в приказе ведомства. Об этом сообщает ТАСС.
Со следующего года перед первой донацией можно будет проводить экспресс-тестирование на наличие маркеров гемотрансмиссивных инфекций (передающихся при переливании крови) биоматериалов. Также разрешат сдавать в электронном формате и подписывать электронной подписью анкету донора, информированное добровольное согласие пациента и согласие на обработку персональных данных.
Анкета донора и согласие на обработку персональных данных будут храниться 30 лет на бумажном носителе или 50 лет в электронной базе с момента первой сдачи крови, прежде они хранились пять лет.
Ранее сообщалось, как стать донором крови в Казани. Было показано, как проходит процедура сдачи крови от начала до конца.
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