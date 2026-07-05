Общество
5 июля 11:31
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«Вечерняя Казань»

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Синоптики пообещали Татарстану похолодание и грозы после пика жары

По прогнозам метеорологов, ослабление зноя будет сопровождаться бурным комплексом неблагоприятных условий, включая ливни с градом и порывистый ветер.

Синоптики пообещали Татарстану похолодание и грозы после пика жары

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Жители Татарстана застали температурный пик этого лета. Воскресенье, 5 июля, стало самым жарким днем текущей недели, после чего в регионе начнется постепенное снижение температуры. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.

Синоптики обещают, что жара начнет спадать уже в ближайшие часы. В воскресенье, 5 июля, температура поднялась до +27…+32 градусов. В понедельник, 6 июля, столбики термометров опустятся до +24…+29 градусов, хотя на востоке республики местами сохранится жара до +32. Во вторник, 7 июля, станет еще прохладнее, и днем температура будет держаться в пределах +23…+28 градусов.

Ослабление жары будет сопровождаться погодными катаклизмами. В Татарстане три дня подряд ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. Среди них: кратковременные дожди разной силы, локальные грозы, град в некоторых районах и порывистый ветер до 15–20 метров в секунду.

Ранее мы писали, что в Татарстан придет сильный ветер с дождем и грозой. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность на улицах и дорогах.

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