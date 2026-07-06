Метшин о рынке труда: «Работают гастарбайтеры, зумеры выросли белоручками»
Целая отрасль в Казани зависит от труда гастарбайтеров, признал Метшин.
Рынок труда Казани меняется и делает это очень быстро. Обновления на деловом понедельнике прокомментировал мэр города Ильсур Метшин.
Вслед за развитием технологий в мире появляется все больше профессий, а при воздействии искусственного интеллекта перераспределяются компетенции. Однако система образования «не такая быстрая не изменения». По словам мэра, чтобы оставаться на месте, нужно ускоряться. Какое-то время контакт между промышленными и учебными заведениями был прерван, но сегодня в Татарстане уже есть примеры объединения. Например, «Татнефть», «Сибур» и «КАМАЗ».
- Безусловно, новое поколение – поколение белоручек. Физический труд, в отличие от нас, для них - нечто чуждое. Целая отрасль на сегодняшний день в стране, в том числе и в Казани, зависит от труда гастарбайтеров. Эти вещи требуют серьезного переосмысления, - уверен Метшин.
В целом в Казани ситуация на рынке стабильная – на 5,6 соискателей опубликовано 17 тысяч вакансий. Безработица остается невысокой, считает градоначальник.
Ранее сообщалось, что под угрозой увольнения остаются почти 400 казанцев. Все дело в сокращении объема производства и уменьшении продаж. На начало года было заявлено 1277 человек в режиме неполной занятости.
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