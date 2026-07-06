Общество
6 июля 11:50
Автор материала:
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Дилия Мингазова

Журналист

Под угрозой увольнения остаются почти 400 казанцев

Все дело в сокращении объема производства и уменьшении продаж.

Под угрозой увольнения остаются почти 400 казанцев

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Скрытая безработица в Казани остается стабильной. Подробнее об этом на деловом понедельнике рассказал директор ГКУ «Центр занятости населения города Казани» Тимур Муллин.

Если на начало года под риском увольнения было заявлено около 1,5 тысяч человек, то к лету ситуация улучшилась. Сейчас потерять работу грозит 384 жителям, которые работают на 63 предприятиях. Причина – сокращение объемов производства и продаж.

- На начало года было заявлено 1277 человек в режиме неполной занятости. На сегодня в таком режиме продолжают работать 205 человек на 17 предприятиях. Вышли работать в режиме полного дня 772 работника, - отметил Муллин.

При этом уровень скрытой безработицы в Казани, то есть сотрудников, находящихся в режиме простоя, под риском увольнения или занятых неполный рабочий день, составляет 14 процентов.

Ранее сообщалось, что рост зарплат замедлился в Казани. За год число безработных в городе выросло на 500 человек.

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