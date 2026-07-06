Экономика
6 июля 11:36
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Дилия Мингазова

Журналист

Рост зарплат замедлился в Казани

За год число безработных в городе выросло на 500 человек.

Рост зарплат замедлился в Казани

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Казани рост зарплат замедлился. Почему – рассказал на деловом понедельнике директор ГКУ «Центр занятости населения города Казани» Тимур Муллин.

Рынок труда в столице Татарстана сохранил тенденцию охлаждения и в первом полугодии 2026 года – работодатели продолжают оптимизацию процессов, а зарплаты растут медленнее. Если в одних отраслях по прежнему не хватает работников, в других становится все больше.

- Соискатели стали избирательнее подходить к выбору работу, что увеличило число обращений в Центр занятости, - отметил Муллин.

В Казани сохраняется номинально низкая безработица – большинство людей работает в крупных предприятиях. За год число безработных в городе за год выросло 1104 до 1604 человек. В городе есть и скрытая безработица: люди работают в режиме неполной занятости и под риском увольнения.

При этом казанцы стали чаще искать работу – с начала года число резюме выросло на 31%. Сейчас работу ищут более 65,1 тысячи человек. На одну вакансию приходится 10,3 резюме (год назад – 6,2 резюме).

Ранее сообщалось, что молодежь Татарстана стала ответственнее выбирать профессию. Доля молодых людей, осознанно подходящих к выбору профессии, по стране выросла на пять процентов.

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