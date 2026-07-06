Экономика
6 июля 12:01
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«Вечерняя Казань»

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Лом металла в Татарстане подорожал до 19,5 тысячи рублей за тонну

По всей России цены тоже пошли вверх, но надолго ли — эксперты сомневаются.

Лом металла в Татарстане подорожал до 19,5 тысячи рублей за тонну

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане в конце июня выросли цены на лом чёрных металлов. По данным отраслевых индексов, которые приводит «Ъ», стоимость лома категории 3А на предприятиях региона прибавила примерно 5 процентов и достигла 19,5 тысячи рублей за тонну без учёта доставки. Это локальный максимум.

В целом по России средняя цена поднялась до 18,25 тысячи рублей — самый высокий показатель за последний год. В Екатеринбурге лом стоит ещё дороже — 21,27 тысячи рублей, в Московском регионе — 19,52 тысячи, в Новосибирске — 16,41 тысячи.

Рост связывают с тем, что металлурги весной активизировали закупки, а предложение лома на рынке ограничено. Но в долгосрочную устойчивость этого подорожания участники рынка не верят и ожидают коррекции уже к концу третьего квартала. Дальнейшая динамика будет зависеть от строительной отрасли, курса рубля и спроса на стальную продукцию, а часть экспертов и вовсе прогнозирует снижение цен, когда закончится сезонный фактор.

Ранее мы писали, что нефтепереработка в Татарстане рухнула на 13 процентов, бензин дорожает. Заводы загружены лишь на две трети, а на некоторых заправках уже действуют лимиты.

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