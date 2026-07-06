Меры касаются родителей подростков, недвижимости и рекламного рынка.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

С 1 июля в России начали действовать новые законы. В частности, теперь родители и опекуны подростков от 14 до 18 лет могут запрашивать в банках справки по счетам и вкладам детей. Об этом пишет ИА «Пенза-Пресс».

Кроме того, россияне смогут купить или продать квартиру не выходя из дома. Сделки разрешено оформлять через биометрию – по отпечатку пальца, скану сетчатки или другому биометрическому признаку. Это сработает в случае, если личность сторон подтверждена через Единую биометрическую систему.

Меры затронули также рекламный рынок. Торги на размещение рекламных конструкций на государственных и муниципальных зданиях и земельных участках перевели в электронный формат.

Помимо прочего, скорректирован перечень продуктов с льготным НДС в десять процентов. Добавлен ряд молочных консервов и исключены молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира.

Ранее сообщалось, что новый закон для автомобилистов отменяет двойное наказание водителей. Действующее двойное наказание за одно и то же правонарушение - штраф и лишение водительского удостоверения - порождало «правовую неопределенность» и оказывало чрезмерное давление на россиян.

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