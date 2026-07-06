Ветераны боевых действий становятся водителями, альпинистами и сварщиками.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В Татарстане продолжают поддерживать ветеранов СВО и их семьи. Об этом на деловом понедельнике рассказал директор ГКУ «Центр занятости населения города Казани» Тимур Муллин.



— С начала 2026 года по вопросам трудоустройства в кадровые центры обратились 70 участников СВО – 41 из них уже трудоустроен, - рассказал директор Центра занятости. — В рамках нацпроекта «Кадры» к обучению приступили семь ветеранов.



При этом, по словам Муллина, фокус смещается в сторону высоких технологий. Три человека учатся на операторов беспилотников, один изучает ИИ, еще трое станут сварщиком, трактористом и оператором станков ЧПУ. Также в республике работает и своя программа занятости населения – 4 человека будут работать в транспортной сфере.



В скором времени учится отправят еще семерых ветеранов – они выбрали направления промышленного альпинизма, метрологию, вождение грузового/легкового транспорта.



Чтобы работодатели могли взять на работу ветеранов СВО с инвалидностью, а также инвалидов первой и второй группы, работодателям выделяют субсидию в двести тысяч рублей. На эти деньги они могут приобрести оборудование для оснащения рабочих мест и его монтажа. Так, новые удобные рабочие места уже появились в МУП «Метроэлектротранс», МУП «ПАТП-2» и АНО «Добрая Казань».

Ранее Муллин рассказал, что скрытая безработица в Казани остается стабильной. Потеря работы грозит 384 жителям, которые работают на 63 предприятиях.



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