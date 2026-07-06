Чаще всего в клиниках не хватает стоматологов-терапевтов, медсестер и ассистентов зубных врачей.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Республика вошла в число регионов, где наблюдается самая острая нехватка медперсонала. Большое количество вакансий также опубликовали больницы Москвы, Санкт-Петербурга, Свердловской области и Краснодарского края. Особенно сильно в клиниках ждут стоматологов-терапевтов, медсестер и ассистентов зубных врачей, сообщают «Известия».

Большинство соискателей среди врачей и другого персонала уже трудоустроены, однако пытаются найти более выгодные варианты по зарплате и условиям. Как рассказывает заместитель гендиректора по организационному развитию и управлению персоналом сети клиник Марина Попова, многие специалисты работают в двух-трех компаниях. При этом в медицинской сфере есть высокий шанс эмоционального выгорания. Больше всего пациентов сейчас приходится брать терапевтам, неврологам, хирургам и УЗИстам.

По данным Минздрава, в прошлом году в России клиники нуждались примерно в 23 тысячах врачах и свыше 63 тысячах специалистов среднего звена.

Ранее во время доклада президенту России Владимиру Путину раис Татарстана Рустам Минниханов признал проблему нехватки медиков в республике. Для решения вопроса реализуется стимулирующая программа — врачи редких специальностей, приехавшие в регион из других субъектов или стран, будут получать миллион рублей.

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