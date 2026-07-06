Заболевание встречается у одного из десяти тысяч новорожденных.

Автор фото: Артемий Шуматов / ИД «Вечерняя Казань»

Врачи ДРКБ выявили у новорожденного редчайшую аномалию развития кишечника. Она встречает у одного из пяти-десяти тысяч детей. Речь идет о дуоденальной непроходимости. Это результат дефекта эмбрионального развития, канализации и ротации кишечника. При такой патологии кормиться и усваивать питание ребенок не может, рассказал глава Минздрава Татарстана Альмир Абашев в «Максе».

Аномалию выявили в период внутриутробного развития. После родов ребенка перевели в отделение реанимации новорожденных. Оказалось, что сегменты двенадцатиперстной кишки были полностью разобщены. В итоге хирурги провели экстренную операцию. Она прошла успешно. Сейчас ребенок дышит сам, начато энтеральное кормление. Маленького пациента перевели в отделение хирургии раннего возраста для дальнейшего лечения.

Ранее сообщалось, что пенсионерке с раком печени сделали операцию со сложным наркозом в РКБ Татарстана. У пациентки были другие заболевания, из-за чего применять обычный наркоз оказалось опасно.

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