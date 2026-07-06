Надбавка составляет 30 процентов от должностного оклада.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России на 30 процентов поднимут зарплату полицейским, которые работают с беспилотными аппаратами. Соответствующий приказ МВД размещен на официальном портале правовой информации.

Зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал, что дроны становятся современным инструментом обеспечения безопасности — на дорогах, в патрулировании, при чрезвычайных ситуациях. Работа с БПЛА требует особых навыков, а также большой ответственности. Надбавка как раз стимулирует работников получать новые компетенции, цитирует слова эксперта «Парламентская газета».

Ранее сообщалось, что наибольший эффект от беспилотников есть в сельском хозяйстве, стройке и логистике. Также они полезны, например, для регионов, которые борются с пожарами. Беспилотники дают с точки зрения выявления и возможности быстрого реагирования резкий значимый эффект.

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