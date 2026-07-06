Общество
6 июля 18:59
Автор материала:
Не указано
«Вечерняя Казань»

Автор

Полицейским-операторам дронов увеличат зарплату

Надбавка составляет 30 процентов от должностного оклада.

Полицейским-операторам дронов увеличат зарплату

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В России на 30 процентов поднимут зарплату полицейским, которые работают с беспилотными аппаратами. Соответствующий приказ МВД размещен на официальном портале правовой информации.

Зампредседателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный рассказал, что дроны становятся современным инструментом обеспечения безопасности — на дорогах, в патрулировании, при чрезвычайных ситуациях. Работа с БПЛА требует особых навыков, а также большой ответственности. Надбавка как раз стимулирует работников получать новые компетенции, цитирует слова эксперта «Парламентская газета».

Ранее сообщалось, что наибольший эффект от беспилотников есть в сельском хозяйстве, стройке и логистике. Также они полезны, например, для регионов, которые борются с пожарами. Беспилотники дают с точки зрения выявления и возможности быстрого реагирования резкий значимый эффект.

Все самое интересное в нашем канале в MAX.

Добавить «Вечернюю Казань» в избранные источники новостей

Подписывайтесь на нас в Дзен!

Популярное
Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»
Афганистан рассматривает импорт в Россию бензина взамен татарстанской нефти

Общая мощность заводов этой страны – более 1 миллиона тонн переработанной нефти в год.

пресс-служба Инспекции ГСН Татарстана
Реставрация старинной усадьбы Сапогульцева в Казани завершена

Специалисты реконструировали главный дом, флигель и службы.

Андрей Мартыгин / ИД «Вечерняя Казань»
Бывшего зампрокурора Казани Гумера Нафиева приговорили к 7 годам «строгача»

Экс-представитель надзорного ведомства признан виновным в получении взятки.

16.мвд.рф
Бастрыкин потребовал проверить мирового судью из Казани Марселя Гафарова

Судью проверит Высшая квалификационная коллегия судей России.

соцсети Ришата Тухватуллина
Певец Ришат Тухватуллин порезался в бассейне нового пляжного комплекса в Казани

Артист планировал поиграть в волейбол, но из-за травмы присоединился к дворовому матчу в качестве болельщика.

Аналитика

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
На рынке труда в Татарстане усиливается неравенство доходов

В то время как в одних отраслях зарплаты растут даже в условиях кризиса, в других они перестали расти и не дотягивают до среднереспубликанского уровня. Причина в том, что бизнес сокращает расходы на персонал, пытаясь сохранить стабильность.

Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Акции компаний из Татарстана падают в цене, но покупать их становится выгоднее
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Недоступность семейной ипотеки для широких масс не приблизит ренессанс рыночной
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Жесткая проверка заемщиков «прикроет лавочку» легких микрозаймов
Егор Затеев / ИД «Вечерняя Казань»
Продуктовый ретейл подстраивается под экономных покупателей
Cookie

Мы используем cookie.
Продолжая пользоваться сайтом,
вы соглашаетесь с этим.