Давление, предварительно, оказывают бывшие возлюбленные певицы, о которых говорится на страницах книги-исповеди.

Автор фото: соцсети МакSим

Певица, заслуженная артистка Татарстана и уроженка Казани МакSим (Марина Абросимова) приняла решение об отмене публикации своей книги-исповеди «Другая реальность». Как она сообщила в соцсетях, причиной послужили звонки от «больших дядь», которые оказывали давление на саму МакSим, типографию и издательство.

«Когда речь идёт только обо мне, я могу бороться. Могу спорить. Могу идти до конца и принимать последствия своих решений. Но когда под угрозой оказываются моя семья и мои дети - у меня больше нет выбора», — поделилась певица.

Марина Абросимова принесла личные извинения поклонникам, которые ожидали выхода произведения. Она отметила, что отнеслась к его написанию «со всей душой» и даже вместе с художниками работала над иллюстрациями. «Другая реальность» планировалась как книга не о событиях, а о чувствах певицы, которые она скрывала в попытках быть сильной. МакSим добавила, что именно это могло стать причиной ее проблем с алкогольной зависимостью.



«Мне казалось, что если я напишу правду о своих чувствах, если перестану молчать, то позволю себе быть по-настоящему живой. И сейчас отмена этой книги для меня - не просто отмена проекта. Это удар в сердце. Это ощущение, будто кто-то взял мои самые искренние, самые добрые намерения, мои чувства, мою боль, мою попытку наконец заговорить - и просто растоптал их», — рассказала артистка.



Она заверила, что отмена выпуска книги не является пиар-ходом, поскольку один тираж уже отпечатан. Пока певица не готова обсуждать свое решение и отвечать на комментарии. Все средства, полученные в результате большого количества предзаказов, она обещала вернуть в полном объеме.



Поклонники МакSим считают, что публикации помешали сами герои книги — бывшие возлюбленные певицы, о которых идет речь на страницах мемуара. Подозрения падают на бизнесмена Антона Петрова, который является отцом младшей дочери артистки. Фанаты восприняли новость с сочувствием и пониманием, выразив надежду, что однажды «Другая реальность» появится на полках книжных магазинов.

Ранее сообщалось, что во время выступления российской певицы Светы в Казани поклонницы устроили драку, которую пришлось разнимать охране. Одной из девушек с корнем вырвали клок волос в результате конфликта.

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