На трудоустройство подростков в Татарстане направят около 13 млн рублей
Служба занятости заключила соглашения с более чем 30 компаниями.
Школьникам в Казани до конца года планируется предоставить работу. На это направят 12,7 миллиона рублей. Работа нужна для примерно тысячи учеников от 14 до 18 лет, сообщили в городской мэрии.
Средства выделены для создания 150 рабочих мест в подростковых клубах Казани. Также служба занятости заключила соглашения с более чем 30 компаниями. Это позволило 371 подростку найти работу на предприятиях «Элекон», «Казанькомпрессормаш» и Казанском электромеханическом заводе, а также в аквапарке и отеле «Ривьера».
Ранее сообщалось, что работодатели довольны уровнем подготовки выпускников в Татарстане.Около 15 процентов опрошенных нанимателей высоко оценивают уровень подготовки молодежи, еще 36 процентов — средне.
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