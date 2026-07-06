Оптовые цены на курицу выросли в России
Участники рынка связали рост цен с сезонным спросом.
Курица в России дорожает быстрыми темпами. Это связано с сезонным спросом, снижением предложения, накопленным увеличением издержек и ограничением импортных поставок, считают участники рынка.
По данным Национального союза мясопереработчиков (НСМ), тушка бройлера в опте подорожала за год на 27 процентов, филе — на 31 процент, грудка — на 17 процентов, а окорочка — на 13 процентов. По информации Росстата, в мае выпуск мяса птицы снизился на четыре процента в сравнении с тем же периодом прошлого года (с 580 до 557 тыяч тонн в живом весе).
Однако в Минсельхозе уверяют, внутренний рынок полностью обеспечен мясом птицы. Только с января по май сельхозорганизации произвели 2,76 миллиона тонн продукции в живом весе. А за год рост отпускных цен составил 3,3 процента, что существенно ниже инфляции, пишет «Российская газета».
Ранее сообщалось, что в Татарстане за неделю выросли цены на картофель, капусту и лук. Дешевле при этом стали огурцы, помидоры и вареная колбаса.
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