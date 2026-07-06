Две небольшие бури прошли незаметно.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

В понедельник, 6 июля, были две небольшие магнитные бури. Одна прошла с полуночи до двух ночи по Москве, а вторая — с шести до восьми утра.

Во вторник, 7 июля, бурь не ожидается. Также как и до конца недели. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН в целом прогнозирует отсутствие вспышек на Солнце до 4 августа.

Ранее астроном КФУ рассказал, как влияют магнитные бури на людей. Появляются головные боли, перепады давления, усталость или раздражительность. Но большинство людей, включая жителей Татарстана, не ощущают никакого воздействия ни от солнечных вспышек, ни от магнитных бурь, которые являются результатом штатного режима работы нашей звезды.

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