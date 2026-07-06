В 2027 году россиянам предстоит 247 рабочих дней
В текущем году по производственному календарю количество рабочих дней оказалось точно таким же.
В следующем году трудоустроенных россиян ждет 247 рабочих дня. Об этом сообщает ТАСС с ссылкой на производственный календарь, подготовленный Министерством труда и социальной защиты.
В текущем году также оказалось 247 рабочих дней. Как ранее сообщала пресс-служба ведомства, новогодние праздники в следующем январе продлятся 11 дней. Кроме того, благодаря переносам в 2027 году пять раз отмечены выходные длиной в три дня — в феврале, марте, два раза в мае и июне. В ноябре праздники продлятся четыре дня — с 4 по 7 число.
Напомним, что официально производственный календарь пока не утвержден. Однако, как сообщают эксперты, ожидается только одна шестидневная рабочая неделя. Она продлится с 15 по 20 февраля, суббота должна быть рабочей.
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