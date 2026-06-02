В 2027 году в России будет только одна шестидневная рабочая неделя, сообщила доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Ирина Рогалева. Ее слова передает РИА Новости.

Эксперт уточнила, что шестидневная рабочая неделя будет с 15 по 20 февраля, суббота должна быть рабочая. Это объясняется переносом выходного дня с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля, чтобы получились непрерывные трехдневные выходные на 23 февраля.

Официально производственный календарь на следующий год пока не утвержден, но сам проект дает представление о графике в стране.

Ранее сообщалось, что россиян в июне ждет четырехдневная рабочая неделя. 12 июня жители страны будут отмечать День России.

