Только одна шестидневная рабочая неделя ждет россиян в 2027 году
Официально производственный календарь пока не утвержден.
В 2027 году в России будет только одна шестидневная рабочая неделя, сообщила доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ имени Плеханова Ирина Рогалева. Ее слова передает РИА Новости.
Эксперт уточнила, что шестидневная рабочая неделя будет с 15 по 20 февраля, суббота должна быть рабочая. Это объясняется переносом выходного дня с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля, чтобы получились непрерывные трехдневные выходные на 23 февраля.
Официально производственный календарь на следующий год пока не утвержден, но сам проект дает представление о графике в стране.
Ранее сообщалось, что россиян в июне ждет четырехдневная рабочая неделя. 12 июня жители страны будут отмечать День России.
Все самое интересное в нашем канале в MAX.
Подписывайтесь на нас в Дзен!
У жителей появится возможность общаться с близкими по телефону, пользоваться «Госуслугами», учиться и работать онлайн.
Женщина пользовалась служебным положением и ежеквартально проворачивала махинацию с выплатами.
Согласно решению суда, совместно нажитым имуществом Инессы Куляжевой и замруководителя исполкома Казани признаны деньги и ценные бумаги на счетах чиновника к моменту их развода.
Возбуждено дело о покушении на убийство.
Новый объект посетил глава Татарстана Рустам Минниханов.
В условиях экономической стагнации продовольственный ретейл замедлил рост. Ценовая конкуренция усилилась: торговые сети завлекают покупателей акциями и незаметно сокращают ассортимент. Ключевыми каналами становятся онлайн и магазины у дома.