Студентка четвёртого курса юрфака Казанского федерального университета Азалия Тимергалиева завоевала титул второй вице-мисс на международном конкурсе Miss Aura International — 2026. Финал соревнования прошёл в турецкой Анталье, куда съехались участницы из 37 стран. Девушки соревновались в умении держаться на сцене и эрудиции, победительниц определяли по сумме баллов за все этапы.

Для Азалии это был первый международный опыт. На конкурс её пригласили после того, как она получила несколько национальных титулов. «Организаторы заметили меня, и я с радостью согласилась. Очень рада, что этот опыт оказался именно таким — ярким, честным и вдохновляющим», — рассказала она пресс-службе КФУ.

Готовилась студентка основательно, но без завышенных ожиданий. При этом она убеждена, что жюри всегда считывает цельную картину: внешность, ум, харизму и жизненный опыт.

«Когда внутри и снаружи есть баланс, это чувствуется сразу. Поэтому я всегда говорю себе: работай над внешностью, но никогда не забывай наполнять свой внутренний мир», — подчеркнула Тимергалиева. Самым эмоциональным моментом она назвала объявление результатов. «Когда услышала своё имя, мир будто перешёл на другую скорость. Всё происходило как в тумане, но при этом я чувствовала невероятную лёгкость и эйфорию», — поделилась она.

На конкурсе Азалия представляла Татарстан и постаралась отразить связь с корнями в своих образах: использовала национальные головные уборы, украшения и традиционный костюм.

«С большим удовольствием рассказывала другим участницам про свою республику, наши обычаи, кухню, интересные факты. Для меня важно не просто показать красоту костюма, а поделиться частичкой своей культуры», — отметила студентка.

Ранее она уже участвовала в «Мисс Татарстан», но, по её словам, разница между республиканским и мировым уровнем колоссальная. Многие девушки готовятся к таким конкурсам по году-два, везут с собой до десяти чемоданов, а костюмы могут весить по 20 килограммов каждый.

Свой совет тем, кто мечтает блистать на международном подиуме, Азалия сформулировала так: «Учите английский язык, потому что без него на международном конкурсе очень трудно. Не жалейте времени на образы, продумывайте каждую деталь, собирайте наряды заранее, берите с собой побольше вариантов. И ещё: не бойтесь мечтать, но при этом будьте готовы много и честно работать».

