Встреча президента России и раиса Татарстана запомнилась извинениями перед казанцами, а также ловким маневром главы государства, который зацепил важную для региона проблему. Власти республики должны найти решение нехватке врачей.

Автор фото: kremlin.ru

— Всё, как обычно в Казани, на самом лучшем международном уровне, без всякого преувеличения. Все наши гости довольны гостеприимством. Для жителей Казани, наверное, это дополнительная нагрузка — все эти кортежи туда-сюда, перекрытия улиц. Приношу свои извинения в этой связи казанцам, но вместе со словами благодарности за проделанную работу в интересах укрепления международных позиций России, — похвалил накануне президент России Владимир Путин организацию международного саммита АСЕАН.

Встреча главы государства с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым прошла в Казани — президент впервые с 2024 года посетил столицу республики для участия в саммите, посвященном укреплению сотрудничества России со странами Азии. Вместе с похвалой за успехи региона Путин подсветил и слабые места в отчете Минниханова, что, собственно, признал и сам раис Татарстана. О том, чем есть «похвастаться» республике в 2026 году и где еще предстоит «поработать», — в этом материале.

Чем может похвалиться Татарстан?

После благодарности за высокий уровень организации саммита «Россия — АСЕАН», который после проведения в Казани саммита БРИКС стал уже обыденностью, глава государства торжественно открыл стратегически важное для страны производство компрессоров в Зеленодольске.

По видео-конференц-связи с главой района Михаилом Афанасьевым Владимир Путин дал зеленый свет на запуск производства и испытания первого российского компрессорного агрегата для крупнотоннажного производства СПГ (сжиженного природного газа). Проект реализовало ООО «Группа ГМС» и АО «Казанькомпрессормаш».

— Таких предприятий, как Рустам Нургалиевич сказал, пока в России не было. Это уникальное предприятие, ещё один шаг в укреплении технологической независимости и суверенитета России. Поздравляю вас с этой работой, с этим результатом, — высказался Владимир Путин, отметив, что такие проекты реализуются именно в республике, поскольку Татарстан является регионом-лидером в сфере технологического и промышленного развития.

Автор фото: kremlin.ru

По словам мэра Зеленодольска, предприятие дает региону новые рабочие места и позволяет привлекать новые инвестиции. Забегая вперед, отметим, что как раз инвестиции стали одним из слабых мест в докладе Минниханова: «Мы немножко отстаём от прошлого года, но, я думаю, должны наверстать», — высказался глава региона о ситуации по первому кварталу 2026 года.

В целом же доклад раиса Татарстана начался позитивно, он отметил вклад республики в поддержку СВО: в 2023 году в РТ подписали контракт 12 077 человек, в 2024 году — 12 951 человек, в 2025 году — 13 113 человек. В 2026 году «законтрактовано» уже 5274 военнослужащих.

— Если взять сумму выплат, она составляет 2,9 миллиона рублей, из них 400 тысяч — это федеральная составляющая и 2,5 — наши. Но я заверяю, что те цифры, которые до нас доведены, будут, безусловно, выполнены, — объяснил Минниханов растущую статистику по «контрактникам».

Автор фото: kremlin.ru

Еще одной сильной стороной доклада раиса Татарстана стал общий отчет о статистике: валовой региональный продукт (ВРП) продолжает расти, как и в прошлом году. Показатель роста в этом году составляет 2,9%, отметил Минниханов. Общий же объем ВРП за первые четыре месяца 2026-го составил «почти два триллиона» рублей, объем промышленного производства — тоже два триллиона рублей.

Рост демонстрируют сельское хозяйство республики, сфера строительства. Отстают в сравнении с прошлым годом лишь инвестиции, но отметим, что сравнение проводится лишь по первым кварталам этого и прошлых годов. Отметим, что в 2026 году Татарстан разделил первое место с Москвой в рейтинге состояния инвестклимата российских регионов.

— По налогам. Всего за январь — май собрано 857 миллиардов, из них 255 миллиардов — это республика, 601 миллиард — это федеральный бюджет. В целом я считаю, что, несмотря на все сложности, данный вопрос на контроле. Я подробно подготовил отчёт по каждому предприятию, как они работают, какие у нас результаты. И нефтехимия, понятно, нефтяная отрасль, по прибыльности они упали, но тем не менее за счёт других наших плательщиков ситуацию мы выравниваем. И в последние месяцы нефтяники тоже, я думаю, немножко поправят свои цифры, — высказался Минниханов.

Обещание «выровнять» ситуацию связано с тем, что в первом квартале 2026 года Татарстан недосчитался почти шести миллиардов рублей налогов, о чем отчитывался министр финансов региона Марат Файзрахманов на сессии Госсовета Татарстана.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Последним «силовым» моментом в докладе Минниханова можно назвать отчет о дорожном строительстве — регион, как отметил раис республики, «уже давно перешагнул план», который был намечен. Эта фраза прозвучала рядом с упоминанием платного Вознесенского тракта, что же до сухих цифр, то раис озвучил их лишь в сфере «объёма содержания строительства». В прошлом году показатель составил 133,4 миллиарда рублей, в этом — 116 миллиардов. Глава региона анонсировал рост этого показателя.

При этом отметил Минниханов и то, что по всему Татарстану трасса М-7 соответствует качеству первой категории. Проект М-12 раис республики также назвал «прекрасно работающим».

Неудобная для Татарстана правда

Откровенно сложным местом доклада можно назвать вопрос кадрового обеспечения врачами-специалистами в республике. Вот что Владимир Путин спросил у Минниханова, когда тот отчитался о тратах на ремонт социальных объектов.

— А как насчёт врачей-специалистов на тысячу жителей? Количество врачей-специалистов на тысячу, на 10 тысяч жителей, — спросил президент Путин.

Минниханов актуальной статистики не привел, однако признал, что для региона это актуальная проблема: «Вы правильно зацепили нас за слабое место», — сказал раис Татарстана. Интересно, что Путин решил остановиться именно на врачах, а не педагогах — в сторону сферы образования пытался уйти Минниханов, но Путин не позволил.

Автор фото: kremlin.ru

— Я сразу эту цифру не скажу, но у нас целевые наборы, мы не только для центральных больниц, для наших муниципалитетов выделяем квоту, обучаем специалистов, чтобы местные вернулись. Есть подъёмные гранты. Я сейчас в цифрах могу ошибиться, но эта тема на контроле. Во-первых, подготовка учителей. По каждому из них кроме федеральной поддержки есть ещё наша поддержка, — ответил Минниханов в первый раз на вопрос о нехватке врачей в регионе.

— Посмотрите обязательно по количеству врачей-специалистов на 10 тысяч жителей республики, — конкретизировал свой интерес Путин.

После этого как раз и последовало признание «слабого места». Отметим, что на конец 2025 года количество врачей-специалистов в регионе составляло 35 человек на 10 тысяч населения, о чем на итоговой коллегии Минздрава Татарстана отчитывался глава отрасли Альмир Абашев. Если сравнивать эти данные с общероссийскими, то республика будет явно проигрывать — к началу 2026 года обеспеченность врачами-специалистами на 10 тысяч населения в среднем по России составляла 42 человека.

Как планируется исправлять ситуацию? В Минздраве Татарстана на запрос «Вечерней Казани» ответили, что с этого года в регионе реализуется стимулирующая программа — врачи редких специальностей, приехавшие в Татарстан из других регионов или стран, будут получать миллион рублей при подписании контракта на три года.

Отметим, что больше всего республике не хватает участковых терапевтов, педиатров, врачей общей практики, акушеров-гинекологов, а также анестезиологов-реаниматологов и неонатологов.

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Примечательно, что затронуть и удержать проблемную для Татарстана сферу Путин решил после того, как Минниханов возразил президенту по вопросу доровизны новых «Метеоров» и А-145, производимых на Зеленодольском заводе имени Горького. Отметим, что стоимость нового «Метеора» из Татарстана начинается от 650 миллионов рублей.

— Следующая тема, которую я хотел бы доложить Вам, – это, конечно же, Вы сказали о строительстве, вот программа строительства. Здесь все наши предприятия подробно, какие у них проекты, как они реализуют поставленные задачи, — отчитался Минниханов.

— Хорошие появляются суда, — подметил Путин.

— А-145 и «Метеор» — новые. Мы поставили на маршруты.

— Дорогие? — спросил президент.

— Нет, нормально, терпимо, — ответил раис Татарстана.

— Дорогие, — настоял Путин.

— Нет, не дорогие. Мы следим, чтобы лишних денег… — не успел договорить Минниханов, как Путин переключился на проблему врачей.

Чтобы понять, дорогие ли татарстанские «Метеоры», приведем информацию из открытых источников: в 2023 году стоимость «Метеора-120Р» нижегородского производства начиналась от 490 миллионов рублей, однако в зависимости от пожеланий заказчика цена могла вырасти и до 2,5 миллиарда рублей. В 2026 году стоимость «Метеора-2020» из Татарстана начинается от 650 миллионов рублей. Отметим, что татарстанское судно обладает большей дальностью хода и скоростью.