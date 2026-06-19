Вьетнам примет саммит молодых дипломатов Россия — АСЕАН в 2027 году
Об этом заявил премьер Вьетнама на саммите в Казани.
Следующий саммит молодых дипломатов Россия — АСЕАН пройдёт во Вьетнаме. Как сообщает издание VNExpress, об этом на юбилейном саммите в Казани объявил премьер-министр страны Ле Минь Хунг. Вьетнам примет эстафету и станет площадкой для встречи в 2027 году.
Напомним, что на том же саммите обсуждалось и сотрудничество Вьетнама с Татарстаном.
Ранее раис республики Рустам Минниханов лично встретил почетного гостя в международном аэропорту и провёл рабочую встречу с делегацией вьетнамской авиакомпании VietJet Air.
Также сообщалось, что Россия планирует создать во Вьетнаме центр по распространению вакцин. Об этом стало известно на саммите АСЕАН в Казани.
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