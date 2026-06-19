Политика
19 июня 09:10
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«Вечерняя Казань»

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Вьетнам примет саммит молодых дипломатов Россия — АСЕАН в 2027 году

Об этом заявил премьер Вьетнама на саммите в Казани.

Вьетнам примет саммит молодых дипломатов Россия — АСЕАН в 2027 году

Автор фото: Павел Хацаюк / ИД «Вечерняя Казань»

Следующий саммит молодых дипломатов Россия — АСЕАН пройдёт во Вьетнаме. Как сообщает издание VNExpress, об этом на юбилейном саммите в Казани объявил премьер-министр страны Ле Минь Хунг. Вьетнам примет эстафету и станет площадкой для встречи в 2027 году.

Напомним, что на том же саммите обсуждалось и сотрудничество Вьетнама с Татарстаном.

Ранее раис республики Рустам Минниханов лично встретил почетного гостя в международном аэропорту и провёл рабочую встречу с делегацией вьетнамской авиакомпании VietJet Air.

Также сообщалось, что Россия планирует создать во Вьетнаме центр по распространению вакцин. Об этом стало известно на саммите АСЕАН в Казани.

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