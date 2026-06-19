Путин объяснил позицию России по Украине на саммите АСЕАН, заявил Ушаков
Российский лидер дал оценку происходящему.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин во время саммита Россия — АСЕАН высказался по теме украинского конфликта. Об этом он рассказал Первому каналу.
По словам Ушакова, Путин на первом заседании саммита дал оценку происходящего и пояснил позицию Москвы.
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия поможет странам АСЕАН в создании мирного атома. Страна уже оказывает государствам ассоциации содействие в развитии атомной энергетики.
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