Российский лидер дал оценку происходящему.

Автор фото: kremlin.ru

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин во время саммита Россия — АСЕАН высказался по теме украинского конфликта. Об этом он рассказал Первому каналу.

По словам Ушакова, Путин на первом заседании саммита дал оценку происходящего и пояснил позицию Москвы.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия поможет странам АСЕАН в создании мирного атома. Страна уже оказывает государствам ассоциации содействие в развитии атомной энергетики.

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