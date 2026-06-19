Политика
19 июня 12:20
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«Вечерняя Казань»

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Путин объяснил позицию России по Украине на саммите АСЕАН, заявил Ушаков

Российский лидер дал оценку происходящему.

Путин объяснил позицию России по Украине на саммите АСЕАН, заявил Ушаков

Автор фото: kremlin.ru

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин во время саммита Россия — АСЕАН высказался по теме украинского конфликта. Об этом он рассказал Первому каналу.

По словам Ушакова, Путин на первом заседании саммита дал оценку происходящего и пояснил позицию Москвы.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия поможет странам АСЕАН в создании мирного атома. Страна уже оказывает государствам ассоциации содействие в развитии атомной энергетики.

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