Политика
18 июня 16:06
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Дилия Мингазова

Журналист

Путин заявил, что Россия поможет странам АСЕАН в создании мирного атома

Страна уже оказывает государствам ассоциации содействие в развитии атомной энергетики.

Путин заявил, что Россия поможет странам АСЕАН в создании мирного атома

Автор фото: kremlin.ru

Россия поможет странам АСЕАН в создании мирного атома, рассказал на полях юбилейного форума Россия – АСЕАН президент РФ Владимир Путин.

- Наша страна оказывает государствам региона содействие в развитии атомной энергетики. Росатом обладает уникальными технологиями возведения электростанций на основе самых высоких стандартов безопасности и экологии. И может не только строить атомные электростанции, но и помогать в создании с нуля и «под ключ» новой отрасли мирного атома, - отметил президент.

Обучают и государства АСЕАН - они многое делают для укрепления сотрудничества логистического сервиса. Регулярно проходят и консультации по теме борьбы с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью, безопасного использования цифровых технологий. В планах, добавил глава государства, и далее сообща продвигать взаимодействие в области кибербезопасности и информационно-коммуникационных систем.

Ранее Путин также рассказал, что в Казанской декларации, которую приняли страны АСЕАН, особо подчёркнута приверженность всех наших государств к формированию справедливого и демократичного многополярного мира на основе общепризнанных принципов международного права и Устава ООН.

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